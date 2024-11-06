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أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 07-11-2024

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، حيث من  المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس  07-11-2024 فى مصر
 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   19 والعظمى 27

العاصمة الإدارية: الصغرى 17 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 27

بنها: الصغرى 18 والعظمى  27

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 26

العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 19 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 15   والعظمى 24

كاترين الصغرى 10 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 20 العظمى 25

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 27

الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى  28

السويس: الصغرى 18 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 31

الفيوم: الصغرى 15  والعظمى 27

بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 28

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 28

سوهاج الصغرى  15 والعظمى 29

الأقصر الصغرى 16  والعظمى 31

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 30

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