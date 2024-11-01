السبت 02 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

أماكن سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع المقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار الأسبوع المقبل، حيث تسقط الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى فى هذه المحافظات "الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

أماكن سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع المقبل

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة  قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من "الغربية، الشرقية، المنوفية,الإسماعيلية، السويس، شرم الشيخ".
كما تسقط الأمطار الخفيفة على" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، بنى سويف".

أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد

وتسقط الأمطار الغزيرة الرعدية يوم الأحد على مناطق من مطروح تكون متوسطة وغزيرة رعدية على على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

وتسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بدءا  من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا على جنوب البلاد، مائل للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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