الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

43.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الاربعاء نحو 43.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,748 مليون ورقة منفذة على110 ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 69.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,284 مليون ورقة منفذة على 102 ألف عملية خلال الجلسة السابقة ٠هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.63 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 90.37 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الاربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13623 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 8203 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 11445 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقطة.

 

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