تحرير 20 محضرا خلال حملة تموينية على المخابز بالسنطة (صور)

شدد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات اليومية على جميع مخابز مراكز ومدن الغربية لإحكام الرقابة على المخابز البلدية لضبط مخالفات تهريب الدقيق المدعم، مشيرا الي التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين مؤكدا ان المواطنين يمثلون عيون الرقابة، من خلال تقييمهم لآداء الخدمة التموينية المقدمة لهم ".

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين وتمكنت من تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

فقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير مخبز بقرية ميت حواى نقص وزن 8 جرام،مخبز بقرية ميت حواى انتاج خبز غير مطابق مواصفات، مخبز بقرية ميت حواى مغلق،مخبز بقرية الانبوطين نقص وزن 9 جرام،مخبز بقرية الانبوطين عدم وجود لوحة تشغيل،مخبز بقرية الانبوطين عدم نظافة ادوات العجين.

كما تمكنت مديرية الصحة اربع محاضر عدم حمل شهادة صحية + 5 محاضر نقص اشتراطات صحية وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 5 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وأِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.