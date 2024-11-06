الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

الجمارك تنظم دورة تدريبية لمكافحة تهريب المخدرات

جانب من الدورة, فيتو
جانب من الدورة, فيتو

نظمت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات دورة تدريبية مكثفة للمسؤولين عن مكافحة المخدرات في مينائي الإسكندرية والقاهرة وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة التهريب بكافة أنواعه، ولا سيما المخدرات.

 

تطوير مهارات المتدربين في استخدام تطبيق عملي على منظومة نافذة

وقالت مصلحة الجمارك في بيان إن الدورة هدفت إلى تطوير مهارات المتدربين في استخدام تطبيق عملي على منظومة "نافذة" للفحص بالأشعة، والذي يعتبر أحدث التقنيات المتاحة في مجال الكشف عن المواد المخدرة والممنوعات.

 

وأكدت المصلحة، أن هذا التدريب يأتي في إطار سعيها المستمر لتحديث وتطوير الأجهزة والأنظمة المستخدمة في مجال مكافحة التهريب، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأمين الحدود المصرية. 
 

و أشارت أن هذا التدريب يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن القومي المصري وحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

 

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