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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تلتقي سكرتير منظمة المدن والحكومات الأفريقية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع  جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة  خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

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وشهد اللقاء التشاور بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لنقل الخبرات المصرية في مختلف المجالات لدول القارة الأفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات شعوبها ومواجهة التحديات المختلفة.

وخلال اللقاء هنأ جان بيير إمباسى، وزيرة التنمية المحلية بمناسبة توليها المنصب في الحكومة الجديدة، كما قدم للوزيرة التهنئة باسم المنظمة للحكومة المصرية بنجاح النسخة الحالية المنتدي الحضري العالمي.

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