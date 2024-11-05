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محافظ القاهرة يستقبل ضيوف المنتدى الحضري العالمي بقرية الفواخير

قرية الفواخير، فيتو
قرية الفواخير، فيتو

استقبل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفود المنتدى الحضري العالمي بقرية الفواخير ضمن فعاليات المدينة للتعرف على الحرف اليدوية والتراث المصري.

 

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ورحب محافظ القاهرة بضيوف المنتدى الذين تم نقلهم بأتوبيسات هيئة النقل العام التي تم تخصيصها لهم بالمجان واصطحبهم في جولة تفقدية داخل القرية، وتم شرح تاريخ منطقة الفسطاط للضيوف، وتعريفهم بحرفة الفواخير التي تعد أقدم الحرف التي تم ممارستها في العالم، كما تم شرح تاريخ قرية الفواخير ومميزات وجودها في إحدى المناطق السياحية الهامة، بالقرب من مزارات آل البيت، ومتحف الحضارات، ومجمع الأديان.


ورافق محافظ القاهرة ضيوف المنتدى في جولة لمشاهدة منتجات القريبة،  كذلك طريقة عمل الفخار بالطريقة اليدوية،  كما استمعوا لعدد من الفنانين حول طريقة عمل الأفران.
وأبدى ضيوف المنتدى إعجابهم الكبير بالمنتجات المعروضة، كما حرص عدد منهم على شراء منتجات القرية، وسط أجواء احتفالية لعروض فنية لذوى الهمم.


رافق محافظ القاهرة م.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد ماجد فوزي مدير قرية الفواخير وعدد من قيادات المحافظة.

 

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