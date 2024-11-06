محافظ دمياط يطلق إشارة البدء لماراثون المشى برأس البر

أطلق الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، إشارة البدء لماراثون المشى الذى تم إطلاقه عصر اليوم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وبمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة وكبار السن وذوى الهمم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة واللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

البدء لماراثون المشى الذى تم اطلاقه براس البر

حيث حرصت المهندسة شيماء الصديق على المشاركة بماراثون المشى الذى انطلق بدايةً من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشارع النيل حتى منطقة اللسان.

محافظ دمياط يؤكد أن المبادرة والمهرجان يهدفان إلى تقديم فعاليات متكاملة بكافة القطاعات

ولفت المحافظ إلى أن الماراثون يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومهرجان دمياط ٢٠٢٤ فى دورته الأولى، حيث أشار إلى أن المبادرة والمهرجان يهدفان إلى تقديم فاعليات متكاملة بكافة القطاعات.

البدء لماراثون المشى الذى تم اطلاقه براس البر

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن مهرجان دمياط يهدف إلى تسليط الضوء على محافظة دمياط واكتشاف التراث الغنى لها والتأكيد على شعار دمياط حاجة تانية، والترويج لها على كافة المستويات، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من الدورة الأولى سيتم الإعداد للنسخة الثانية من المهرجان لعام ٢٠٢٥.