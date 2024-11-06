محافظ الأقصر يضع حجر أساس مدرسة جديدة بـ البعيرات (صور)

وضع المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، حجر الأساس لإنشاء مدرسة جديدة بقرية البعيرات بمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ واللواء مهندس يسري الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للابنية التعليمية، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بجانب رموز واهالي قرية البعيرات.

مدرسة جديدة بالأقصر



وتقع المدرسة على مساحة 2625 متر، ما يعادل 15 قيراط تبرع بها أهالي القرية لدعم العملية التعليمية، وتتكون المدرسة الجديدة من 5 طوابق تضم فصول لرياض الأطفال، وفصول ابتدائى، فضلًا عن الغرف الادارية وفناء المدرسة والملعب وذلك لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.



و أشاد المحافظ بجهود هيئة الابنية التعليمية ودعمها لإنشاء وتطوير المدارس بالمحافظة معلنًا عن ضغط الجدول الزمني لإنشاء المدرسة الجديدة لدخولها الخدمة العام الدراسي المقبل وانهاء الاعمال الانشائية بها يوليو المقبل.

وعقب وضع حجر الأساس، عقد المحافظ لقاءًا جماهيريًا مع أهالي قرية البعيرات بحضور النائب محمد عبد العليم الضبعاوي وقيادات ورموز القرية المستشار محمد النجار رئيس هيئة النيابة الادارية بالأقصر واللواء ابراهيم صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق وجابر ياسين عمدة القرية وعدد من الأهالي والمواطنين بالبعيرات، بحث خلاله المحافظ عدد من مطالب واحتياجات القرية، وفي نهاية اللقاء قام اهالي القرية بتكريم محافظ الأقصر واهدائه نسخة من كتاب الله " القرأن الكريم".

شهد فعالية وضع حجر الأساس العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة والمهندسة رقية حماد مدير جهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة هناء العربي المكتب الفني للمحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس عبد الله بكري مدير تنفيذ الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

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