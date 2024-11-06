محافظ الأقصر يفتتح مدرسة رواد المستقبل بالقرنة (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مدرسة "رواد المستقبل" بنجع البركة بمدينة القرنة غرب الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ واللواء مهندس يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

مدرسة رواد المستقبل

اشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التنمية، ويشار الي ان مدرسة "رواد المستقبل" في نجع البركة بمحافظة الأقصر، تم تنفيذ أعمالها بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة التربية والتعليم، تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية. وهي ثاني مدرسة في نجع البركة تستقبل فصولها طلاب المرحلة الإعدادية بالمنطقة.



تقع المدرسة على مساحة فدان واحد، وتضم 22 فصل دراسي مخصص لمراحل التعليم الأساسية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية. كما تضم المدرسة مجموعة من المرافق الحديثة، بما في ذلك ملعبين ومنطقة مخصصة لرياض الأطفال وملعب خماسي لممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى فناء رئيسي.

شهد الافتتاح كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

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