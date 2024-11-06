الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الأقصر يفتتح مدرسة رواد المستقبل بالقرنة (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مدرسة "رواد المستقبل" بنجع البركة بمدينة القرنة غرب الأقصر، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ واللواء مهندس يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

مدرسة رواد المستقبل 

اشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم التنمية، ويشار الي ان مدرسة "رواد المستقبل" في نجع البركة بمحافظة الأقصر، تم تنفيذ أعمالها بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة التربية والتعليم، تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية. وهي ثاني مدرسة في نجع البركة تستقبل فصولها طلاب المرحلة الإعدادية بالمنطقة.

تقع المدرسة على مساحة فدان واحد، وتضم 22 فصل دراسي مخصص لمراحل التعليم الأساسية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وحتى الإعدادية. كما تضم المدرسة مجموعة من المرافق الحديثة، بما في ذلك ملعبين ومنطقة مخصصة لرياض الأطفال وملعب خماسي لممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى فناء رئيسي.

شهد الافتتاح كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ ومدير وحدة المتغيرات المكانية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر رواد المستقبل محافظ الأقصر تعليم الأقصر وزارة التربية والتعليم التعليم

مواد متعلقة

لبحث الاكتشافات الأثرية، محافظ الأقصر يستقبل وفد البعثة الأثرية المكسيكية (صور)

رئيس جامعة الأقصر تتفقد المدن الجامعية وتتناول وجبة الغداء مع الطلاب (صور)

«تعزيز الأعمال الزراعية» ينظم ندوة لتحسين إنتاجية القمح بالأقصر (صور)

الأكثر قراءة

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

بعد حسم الانتخابات الأمريكية، أسعار الذهب تسجل انخفاضا كبيرا بالأسواق المحلية

سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

المصرية للاتصالات تعلن نجاح إنزال نظام الكابل البحري "Africa-1" في مصر

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ دار الإفتاء تجيب

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads