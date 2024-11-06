الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة المركزية العسكرية (صور)

جانب من تفقد المشروع
جانب من تفقد المشروع
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 شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة المركزية العسكرية والذي استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أح عبد المعطى عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد خلالها  حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

 

 بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة المركزية العسكرية، كما ناقش عددًا من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم، وكيفية إتخاذ القرار الأمثل لمجابهة كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات، وطالب رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها على أكمل وجه.

 كما شارك الفريق أول عبد المجيد صقر مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية تناول وجبة الغداء.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتى تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عددًا من القادة والضباط فى المهام التى تم تنفيذها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقًا للموقف.

 

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