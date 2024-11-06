لبحث الاكتشافات الأثرية، محافظ الأقصر يستقبل وفد البعثة الأثرية المكسيكية (صور)

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر وفدا من أعضاء البعثة الأثرية المكسيكية العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، ضم كلا من الدكتورة جابرييلا اراشي والدكتور فليكس فالديز والدكتورة ماريا اليسيا فالديز، بحضور منسق البعثة بالأقصر أبو النجا عليان.

كشف أثري في الأقصر

ناقش المحافظ مع الوفد المكسيكي آخر ما توصلت إليه البعثة من مكتشفات وتسهيل مهمتهم داخل المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة تنظيم زيارات علمية وتبادل الوفود بين المهتمين بالشأن الأثري بالمكسيك ومحافظة الأقصر.



استعرض أعضاء الوفد كيفية عملهم داخل المنطقة الأثرية ومراحل الاستعداد لافتتاح مقبرة "بوميرا تي تي 39" بمنطقة العساسيف والتي بدأت الأعمال الاستكشافية بها من قبل البعثة في عام 2005.



ووجه الوفد الدعوة لمحافظ الأقصر للمشاركة في فاعلية الإعلان عن افتتاح واكتشاف المقبرة نهاية الشهر الجاري، حيث من المتوقع حضور السفيرة المكسيكية بالقاهرة وقيادات وزارة السياحة والآثار والخبراء الأثريين.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود البعثة المكسيكية في الكشف عن تاريخ وحضارة الأقصر كما استعرض معهم الخطط والمشروعات المستقبلية للمحافظة مؤكدا تذليل أية معوقات لتيسير مهمة عمل البعثة.