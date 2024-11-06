البيت الأبيض: بايدن يخطط للاتصال بترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يخطط للاتصال اليوم بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين، وذلك بحسب شبكة "إن بي سي".
بايدن يخطط للاتصال بترامب
وأوضحت شبكة "إن بي سي" نقلا عن المتحدثة باسم حملة ترامب، بانه لم يتلق حتى اللحظة أي مكالمة من المرشحة الديمقراطية الخاسرة كاملا هاريس أو بايدن.
بايدن يعتزم الإدلاء بتصريحات بشأن الانتخابات
كما أضافت: بايدن يعتزم الاتصال بترامب أيضا والإدلاء بتصريحات علنية بشأن نتائج الانتخابات.
وأعلن دونالد ترامب، فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على أصوات مريحة من المجمع الانتخابى أمام منافسته كامالا هاريس.
بدأت تتقاطر تعليقات قادة العالم على فوز ترامب، ما بين مرحب ومستعد للتعاون، ومتخوف يراه امتدادا لسياسة بلاده بصورة أكثر وحشية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.