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خارج الحدود

البيت الأبيض: بايدن يخطط للاتصال بترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يخطط للاتصال اليوم بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للإقرار بخسارة الديمقراطيين، وذلك بحسب شبكة "إن بي سي".

 

 بايدن يخطط للاتصال بترامب

وأوضحت شبكة "إن بي سي" نقلا عن المتحدثة باسم حملة ترامب، بانه لم يتلق حتى اللحظة أي مكالمة من المرشحة الديمقراطية الخاسرة كاملا هاريس أو بايدن.

 

بايدن يعتزم الإدلاء بتصريحات بشأن الانتخابات 

 كما أضافت: بايدن يعتزم الاتصال بترامب أيضا والإدلاء بتصريحات علنية بشأن نتائج الانتخابات.

 وأعلن دونالد ترامب، فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصوله على أصوات مريحة من المجمع الانتخابى أمام منافسته كامالا هاريس.

بدأت تتقاطر تعليقات قادة العالم على فوز ترامب، ما بين مرحب ومستعد للتعاون، ومتخوف يراه امتدادا لسياسة بلاده بصورة أكثر وحشية.

 

 

 

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