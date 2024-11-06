كيفية الحماية من نزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح وجود فرق بين فيروس الإنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن فيروس الإنفلونزا خطير يسبب مضاعفات ووفيات لذا من الضروري الحصول على تطعيم الإنفلونزا للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا لافتا الي أن الحصول على تطعيم الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بنزلة البرد.



وأكد أن نزلة البرد بسيطة ولا تمثل خطورة على المصاب بها موجها عدد من النصائح للحماية من نزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء خاصة لطلاب المدارس منها:



١- ارتداء ملابس قطنية بدلا من الصوفية التي تسبب صدمة حرارية عند خلعها



٢- تناول وجبة غذائية قبل الذهاب للمدرسة



٣- شرب الماء قبل النزول للمدرسة



٤- عدم التعرض لهواء بارد مباشرة



٥- الحرص علي غسيل الأنف باستمرار



٦- استخدام بخاخات الكورتيزون لمرضي حساسية الأنف والصدر

لقاح الإنفلونزا

نصائح لتقوية جهاز المناعة في الجسم

ووجه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح نصائح بشأن تقوية جهاز المناعة في الجسم خاصة وأن جهاز المناعة مثل باقي أجهزة الجسم يحتاج الي اهتمام وتقوية وضعف جهاز المناعة يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ومضاعفاتها والنزلات المعوية.

وأشار إلي أن أهم النصائح هي:

١- النظام الغذائي الصحي غني بالبروتين وقليل الدسم وغني بالخضراوات والفاكهة.



وفي موسم الشتاء يمكن الإكثار من تناول البرتقال والجوافة وهي فاكهة تحتوي علي فيتامين سي تقوي جهاز المناعة.



٢- تجنب الأكلات السريعة لأنها تضعف الجهاز المناعي



٣- الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس والحصول على الفيتامينات ومنها الزنك ويمكن الحصول عليه من المكسرات والبقوليات

٤- الإلتزام بالراحة والنوم لمدة ٨ ساعات يوميا



٥- ممارسة الرياضة حيث تساعد في تنشيط الدورة الدموية .



٦- تجنب التدخين لأنه يؤثر على جهاز المناعة



٧- البعد عن التوتر والانفعال والقلق

اللقاح ضد الإنفلونزا

ينصح الأطباء بتلقي لقاح الإنفلونزا لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وينصح باللقاح بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الإنفلونزا وأولئك القادرين على نشر الإنفلونزا إلى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطرة بسبب الأنفلونزا، هم:



١- الأطفال من عمر 6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات.



٢- الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.



٣-كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.



٤- الأطفال والمراهقون الذين يتعين عليهم تناول الأسبرين أو حمض الأسكوربيك لفترات طويلة من الزمن بسبب حالة طبية.