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ثقافة وفنون

إلهام شاهين تعلق على رئاستها للمهرجان المصري الأمريكى للسينما: مصر رائدة الفن

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها برئاسة الدورة الرابعة للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون.

وكتبت إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “تحت شعار نيويورك تتكلم عربى، تقام الدورة الرابعة للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون، وأنا أتشرف برئاسة هذه الدورة التى أتمنى أن تكون أهم وأقوى الدورات".

وتابعت: “لأنها مهداه للنجم المصرى الكبير صديقى الغالى محمود حميدة الذي سيتم تكريمه فى الإفتتاح بإذن الله، ألف مبروك تكريم مستحق، وبحضور ضيوف الشرف النجمة الجميلة الصديقة العزيزة ليلى علوى، والنجمة المبهجة دائما صديقتى لبلبة، والفنان الكوميدي الرائع هشام ماجد الذى يشارك بفيلمه فى المسابقة الرسمية للمهرجان”.

وواصلت: "وأيضا الفنان أمير شاهين، وبحضور أيضا المخرج الكبير هانى لاشين الذى يشرفنا بالمشاركة فى لجنة التحكيم، شكرا لوجودهم جميعا لتكون هذه الدورة مميزة ورائعه، وليسعد الجمهور من الجاليات المصرية والعربية بلقائهم، أتمنى أن يستمتع الجمهور بمشاهدة الأفلام المشاركة بالمهرجان، وأتمنى التوفيق لكل صناع الأفلام الذين يسعدونا بفنهم.. تحيا مصر أم الدنيا ورائدة الفن والثقافة والتنوير، وتحيا أمتنا العربية، وأهلا بالجاليات المصرية والعربية بأمريكا.. نتشرف بلقائكم كل عام بالمهرجان المصري الأمريكى للسينما والفنون”.

 

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