محافظ دمياط يتفقد عمليات تغطية ترعة السنانية

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، موقع تغطية ترعة السنانية بطول ٦٠٠ متر، لإنشاء طريق كمدخل لمشروع تطوير عواصم المدن ومدينة رأس البر.

محافظ مياط يتابع المشروع

حيث تابع " الدكتور أيمن الشهابى " الأعمال الجارية للتنفيذ من خلال مديرية الموارد المائية والرى، وتمويل صندوق التنمية الحضرية ضمن مشروع إنشاء تطوير عواصم المدن.

"المحافظ" يؤكد بالدفع بمعدلات التنفيذ، لتغطية الترعة مما يسهم فى تسهيل توصيل كابلات الكهرباء إلى المشروع

ووجه " المحافظ " بالدفع بمعدلات التنفيذ، لتغطية الترعة ما يسهم فى تسهيل توصيل كابلات الكهرباء الى المشروع ومنطقة الامتداد العمراني وإنشاء مدخل مؤدى إلى المشروع ومحور جديد لمدينة رأس البر وكذلك الربط بين مشروع العواصم والامتداد العمرانى بطريق رأس البر الغربى.