الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد انتظام العمل بمخابز العامرية

المهندس السيد حرز
المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين

 أجرى المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى اليوم الأربعاء، جولات تموينية مفاجأة على المخابز البلدية بالعامرية للتأكد من إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات التى تقرها الوزارة وحفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

جامعة الوادى الجديد تطلق قافلة متكافلة لمركز باريس ضمن مبادرة "بداية"

التعليم: الفرنسية لغة أولى في 53 مدرسة خاصة

 تم خلال الحملة  المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية بالعامرية للتأكد من إنتاج خبز بالأوزان والمواصفات السليمة، كما أجرى لقاءات مع عدد من السيدات أمام المخابز واستطلاع آرائهم حول رغيف الخبز، حيث أنه يحمل تكليفات من  الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للقطاع التموينى للحفاظ على أموال الدعم وتقديم خدمات تموينية  ترضى المواطنين.

 

 قاد المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قافلة المبادرة الرئاسية بداية لخدمة نطاق حى العامرية أول والتى تكونت من سيارات لبيع الخبز البلدى وصرف السلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وبيع اللحوم البلدية الطازجة وبيع اللحوم المجمدة وبيع الأسماك تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالتعاون مع إدارة تموين العامرية برئاسة  حسن داود  مدير الادارة  وسعد حسنين رئيس الرقابة وحى العامرية أول برئاسة  السيد موسى رئيس الحى وقيادات حى العامرية أول.

حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من نسب التخفيضات الكبيرة التى تقدمها المبادرة للسلع المعروضة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بالاسكندرية التموين السيد حرز الله

مواد متعلقة

لأول مرة، تركيب دعامة معدنية بمنظار القنوات المرارية بتأمين صحي بني سويف

محافظ الفيوم يشهد التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة الوادى الجديد تطلق قافلة متكافلة لمركز باريس ضمن مبادرة "بداية"

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: تسريبان فقط في تاريخ تقنية «الفار» في الدوري المصري.. اشمعنا محمد عادل؟! ولماذا الزمالك؟!

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أول رد من مدبولي حول تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا باكتمال بناء سد النهضة

مدبولي: لن يكون هناك تعويم للجنيه، ومصر أصبح لديها سعر صرف مرن

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لـ 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر

منوعات

المزيد

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

7 أطعمة تساعد على تحسين الهضم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليأس من الكبائر، علي جمعة يكشف أهم أوقات حسن الظن بالله

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (2 – 4)

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بحل مشكلة مالية قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads