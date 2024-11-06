وكيل "تموين الإسكندرية" يتفقد انتظام العمل بمخابز العامرية

أجرى المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى اليوم الأربعاء، جولات تموينية مفاجأة على المخابز البلدية بالعامرية للتأكد من إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات التى تقرها الوزارة وحفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

تم خلال الحملة المرور المفاجئ على عدد كبير من المخابز البلدية بالعامرية للتأكد من إنتاج خبز بالأوزان والمواصفات السليمة، كما أجرى لقاءات مع عدد من السيدات أمام المخابز واستطلاع آرائهم حول رغيف الخبز، حيث أنه يحمل تكليفات من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة للقطاع التموينى للحفاظ على أموال الدعم وتقديم خدمات تموينية ترضى المواطنين.

قاد المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قافلة المبادرة الرئاسية بداية لخدمة نطاق حى العامرية أول والتى تكونت من سيارات لبيع الخبز البلدى وصرف السلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وبيع اللحوم البلدية الطازجة وبيع اللحوم المجمدة وبيع الأسماك تحت إشراف جمال عمار وكيل المديرية بالتعاون مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الادارة وسعد حسنين رئيس الرقابة وحى العامرية أول برئاسة السيد موسى رئيس الحى وقيادات حى العامرية أول.

حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة من نسب التخفيضات الكبيرة التى تقدمها المبادرة للسلع المعروضة.