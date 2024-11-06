الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: مصر حريصة على توطين صناعة الأدوية في الكاميرون

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزير خارجية الكاميرون، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، إن العلاقات السياسية متميزة بين مصر والكاميرون، معربًا عن أمله فى ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية أقوى في الفترة القادمة وزيادة حجم التجاري بين البلدين.

 

دور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية بالكاميرون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد اليوم بقصر التحرير للدكتور بدر عبد العاطى مع لوجون مبيلا، وزير خارجية الكاميرون، في إطار أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية التي تنعقد بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأوضح إنه تحدث مع نظيره الكاميرونى بشكل مستفيض عن دور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية والتحديث الجارية في الكاميرون.

وأضاف تحدثنا عن عقد منتدى للأعمال المصري الكاميروني في المستقبل القريب وأن هناك رغبة قوية من جانب الشركات المصرية للاستثمار وإقامة الأعمال، في الكاميرون خاصة في قطاعات محددة على رأسها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والقطاع الزراعي.

وقال وزير الخارجية، إنه اتفق مع نظيره الكاميروني على استكشاف سبل استثمار الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة في مصر في قطاع الزراعة في الكاميرون لاستزراع العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر.

 

استعداد القاهرة لدعم ياوندي

وأشار إلى أنهما تحدثا عن التعاون القوي في قطاع الأدوية وحرص مصر على توطين صناعة الأدوية في الكاميرون، فالدواء المصري يحظى بسمعة طيبة  فى القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية على استعداد لنقل إمكانياتها في التكنولوجيا وقطاع الأدوية، مضيفًا أنهما تطرقا لقطاع الصحة واستعداد القاهرة لدعم ياوندي في مجال الرعاية الصحية وبصفة خاصة التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة فيروس "سي"، موضحًا أن مصر لديها تجربة عظيمة ورائدة في العالم كله.

 

تعاون علمي ومنح دراسية

وأكد وزير الخارجية المصري لنظيره الكاميروني الحرص والاستعداد للمشاركة والتعاون في المجالات العلمية ومجالات تقديم وزيادة المنح الدراسية لطلاب الكاميرون، للدراسة في الأزهر الشريف.

وقال وزير الخارجية المصري إنهما تحدثا عن مكافحة الإرهاب، ونقل التجربة المصرية الرائدة الشاملة في محاربة الإرهاب، والتعاون المشترك في مجالات التنمية، بما في ذلك بناء السدود في ضوء التجربة المصرية في تنزانيا وبناء سد جوليوس بخبرات مصرية كاملة وتمويل مصري كامل.

 

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