وزير الخارجية يترأس أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية، ومؤتمر صحفي بعد قليل

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء، لوجون مبيلا مبيلا وزير خارجية الكاميرون، في إطار أعمال اللجنة المصرية الكاميرونية التي تنعقد بالقاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

جلسة مباحثات موسعة

ويعقب ذلك عقد جلسة مباحثات موسعة، ثم مؤتمر صحفي، وذلك بقصر التحرير.

جدير بالذكر أن عبد العاطي استقبل صباح اليوم الأربعاء كاسبر فيلد كامب وزير خارجية هولندا وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك اليوم، إنه لابد من إقامة الدولة الفلسطينية والاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف: "أنه تحدث مع نظيره الهولندى عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث في غزة، والتشريعات الأحادية المرفوضة وغير القانونية الخاصة بحظر أعمال وكالة الأونروا، ولا يملك أحد أيًا كان وقف أعمالها، خاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال".

القضية الليبية والعدوان الإسرائيلي في لبنان

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى القضية الليبية والعدوان الإسرائيلي في لبنان، وعن الوضع في السودان، والعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار، وعن مجمل الأوضاع في المنطقة العربية وإفريقيا.

تفعيل مجلس الأعمال المشترك

وأكد أنه تم الاتفاق أيضًا على تفعيل مجلس الأعمال المشترك وعقد منتدى للأعمال المصري الهولندي في وقت قريب، مثمنًا دور الشركات الهولندية في دعم الاقتصاد المصري وفي توفير فرص العمل.

من جانبه، أشاد وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر للوصول إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة والحد من المأساة الإنسانية بالقطاع.

خفض التصعيد بالمنطقة

وأكد دعم بلاده للجهود المصرية لخفض التصعيد بالمنطقة، موضحًا أن بلاده ستقوم بما في وسعها لتجنب التصعيد بين إسرائيل وإيران والحد من دائرة العنف، داعيا كافة الأطراف إلى العمل على وقف التصعيد بالمنطقة.

كما شدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.