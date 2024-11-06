البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لـ 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر
كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الذهب المُدرج باحتياطي النقد الأجنبي لتسجل 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نحو 431 مليون دولار.
ومن جانب آخر أعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 ملايين دولار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر مسجلا رقما قياسيا جديدا.
احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 46.942 مليار دولار
وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 46.942 مليار دولار في أكتوبر من نحو 46.737 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
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