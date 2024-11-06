الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بحثا قضايا الأمن المائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الهولندى

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيرة الهولندى، فيتو

 استقبل الدكتور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نظيره الهولندى كاسبر فيلدكامب فى القاهرة. 

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، لاسيما العلاقات الاقتصادية والتجارية فى مجالات الطاقة واللوجستيات والرقمنة والذكاء الاصطناعى وصناعة الدواء وإدارة المياه، 

 

وناقشا إنشاء مجلس لرجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة.  

واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الإصلاحات الواسعة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

 كما تطرقت المناقشات إلى قضايا الأمن المائى المصرى، والهجرة، والتعاون الثلاثى فى أفريقيا.

كما شهدت المباحثات تبادلا للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى قطاع غزة ولبنان والسودان. وقد أعقب المشاورات مؤتمرا صحفيا مشتركا لوزيرى خارجية البلدين.

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