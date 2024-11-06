مدبولي يكشف موعد الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات الحكومية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيتم الإعلان عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات الحكومية خلال أيام قليلة.

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تصريحات آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي، بأنه تم الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي 100%، مؤكدا أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية التاريخية.

وقال رئيس الوزراء إن على إديس أبابا أن تلتزم بعدم الإضرار بمصر والسودان بسبب تشغيل سد النهضة، مؤكدا أن مصر نفذت العديد من المشروعات لتلافي أزمة نقص المياه خلال سنوات بناء سد النهضة.

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مشيرا إلى أن الزيادة كانت منذ شهر ونصف ولكن سبب إذاعة هذا الخبر في هذا التوقيت جاء بسبب التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي والتي زارت مصر مؤخرا.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن مصر تسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع، مؤكدا أن تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.

وأضاف رئيس الوزراء أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لرغبة مصر في عدم إضافة أعباء على المواطنين.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم أن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 4 سنوات وهو شيء إيجابي حيث أكدت الوكالة أن مصر تسير في الطريق السليم وأن مصر استطاعت أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا الي أن الدولة تحتاج إلى زيادة معدلات النمو.

وأشار رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض وسيصل في نهاية العام الجاري إلى 16% ويصل إلى 10% نهاية 2026.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.