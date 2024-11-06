مدبولي: نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر تسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع، مؤكدا أن تقديرات صندوق النقد تؤكد أن التضخم في سبيله للتراجع.

وأوضح رئيس الوزراء أن نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي مبشرة للغاية، مؤكدا أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لرغبة مصر في عدم إضافة أعباء على المواطنين.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم أن وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 4 سنوات وهو شيء إيجابي حيث أكدت الوكالة أن مصر تسير في الطريق السليم وأن مصر استطاعت أن يكون لديها سعر صرف مرن.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة مع صندوق النقد الدولي سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا الي أن الدولة تحتاج الي زيادة معدلات النمو.

وأشار رئيس الوزراء أن تقديرات صندوق النقد الدولي ان التضخم في طريقه الي الانخفاض وسيصل في نهاية العام الجاري الي 16% ويصل الي 10% نهاية 2026.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرا الي أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.