الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

نعيم قاسم: لا نعول على الانتخابات الأمريكية وهدفنا النصر في الميدان

الشيخ نعيم قاسم،
الشيخ نعيم قاسم، فيتو

 أكد الأمين العام لحزب الله اللبنانى نعيم قاسم، أنه لا يعول على الحراك السياسي العام أو الانتخابات الأمريكية ويعول فقط على الميدان. 

نعيم قاسم: خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه

 وقال خلال كلمة له اليوم:" بالنسبة إلينا كمقاومة خيارنا الحصري هو منع الاحتلال من تحقيق أهدافه. ومحاولة التهجير والنزوح فشلت والاحتلال حاول اشعال فتيل الفتنة بين النازحين والمستقبلين وفشل أيضا. يوجد لديهم عشرات الآلاف من المجاهدين المدربين الذين يستطيعون المواجهة والثبات. الإمكانات متوفرة. قناعتنا أن أمرا واحدا يوقف الحرب العدوانية وهو الميدان والجبهة الداخلية".

 

نعيم قاسم: لدينا عقيدة إسلامية صلبة وراسخة

 وأضاف: “عوامل القوة لدى الاحتلال هي الإبادة وقتل المدنيين والظلم والاحتلال والتصرف بوحشية. الاستشهادي هو الذي لا يهاب الموت ويقتل ويقاتل ويصمد ويبقى على قيد الحياة. المقاومون والحزب يحملون عقيدة إسلامية صلبة راسخة. العدو الإسرائيلي توقع أن ينهي حزب الله بعملية البيجر واللاسلكي واغتيال القيادات وأرسل 5 فرق على الحدود”.

نعيم قاسم: كلمات حسن نصر الله نور وهداية للمقاومة

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لحزب الله اللبنانى نعيم قاسم الانتخابات الأمريكية

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