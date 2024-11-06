الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

مدبولي: الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: إن برنامج صندوق النقد الدولي وضعته مصر بالتعاون مع الصندوق، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس كان مراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء المتغيرات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن الفترة القادمة ستشهد عدم اتخاذ أي قرارات تضيف من الأعباء على المواطنين.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج صندوق النقد الدولي

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