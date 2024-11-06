محافظ الأقصر: إنشاء مدرسة ثانوي زراعي استجابة لأهالي الزينية
أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن موافقة هيئة الابنية التعليمية برئاسة اللواء مهندس يسري الديب عن تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة ثانوي زراعي بمدينة الزينية لتوفير عناء ذهاب أبناء مدينة الزينية الي مدارس بعيدة، وذلك استجابة لمطالب أهالي الزينية.
التعليم الثانوي الزراعي
وأكد المحافظ انه سيتم انهاء إجراءات تخصيص الارض لاقامة المدرسة في اسرع وقت خلال المجلس التنفيذي القادم، وذلك للبدء فورا في أعمال انشاء المدرسة.
وكان قد التقي محافظ الأقصر أهالي الزينية الاسبوع الماضي وعقد اجتماعا جماهيريا مع الاهالي، قدموا خلاله طلب لانشاء مدرسة ثانوي زراعي، وهو المطلب الذي استجاب له المحافظ علي الفور.
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