الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يلتقى وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفد المنظمة العالمية للمدن الذكية المشارك، ضمن وفد مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أعرب الوفد عن تطلعه لانضمام القاهرة للمنظمة باعتبارها مدينة كبيرة ذات مكانة دولية وموقع استراتيجي ما يعد إضافة كبيرة للمنظمة.

محافظ القاهرة يستقبل ضيوف المنتدى الحضري العالمي بقرية الفواخير

محافظ القاهرة: العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورا غير مسبوق

 المنظمة العالمية للمدن الذكية ( WeGO) هيئة استشارية دولية للمدن والحكومات المحلية والشركات والجهات التي تبذل جهودًا لتحويل المدن لتصبح ذكية ومستدامة.

 

 لدى WeGO أكثر من 200 عضو، وتعد منصة دولية لتحسين جودة الحياة للسكان، وابتكار تقديم الخدمات العامة، وتعزيز القوة التنافسية الإقليمية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاصPPP.

وتأسست WeGO عام 2010، باسم المنظمة العالمية للحكومات الإلكترونية  وضمت 50 مدينة مؤسسة، وتغير اسمها فيما بعد لتصبح المنظمة العالمية للمدن الذكية عام 2017.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم صابر محافظ القاهرة المنتدى الحضرى العالمى تحسين جودة الحياة عاصمة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية محافظ القاهرة

مواد متعلقة

وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في المنتدى الحضري العالمي

الأكثر قراءة

مدبولي: الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من الأعباء على المواطنين خلال الفترة المقبلة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

13 قرارًا عاجلًا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

حقيقة هروب معلمين بالقفز من أعلى سور مدرسة (فيديو وصور)

معركه شرسة وتغيير أنظمة، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير المخاوف وتكشف مصير ترامب

جارديم مديرًا فنيًّا للعين الإماراتي بعد إقالة كريسبو

منوعات

المزيد

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية

إحالة سائق توك توك للجنايات بتهمة التعدي على قائد أتوبيس بحدائق القبة

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسديد الديون في المنام وعلاقته بحل مشكلة مالية قريبًا

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (1 – 4)

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads