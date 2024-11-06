رئيس جامعة الأقصر تتفقد المدن الجامعية وتتناول وجبة الغداء مع الطلاب (صور)

أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات بمدينة طيبة، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المباني السكنية والتعرف على احتياجاتهم، والاستماع لمقترحاتهم ومتطلباتهم.

المدينة الجامعية بالأقصر

رافق رئيس جامعة الأقصر كلا من الدكتور محمود علام، رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وعلاء مغازي مدير إدارة المدن الجامعية، والأستاذة عزة سيد، مسؤول شئون إقامة الطالبات، ومشرفي ومسؤولات المباني السكنية، حرصًا على متابعة الأوضاع على أرض الواقع.



وحرصت رئيس الجامعة على لقاء الطلاب وإجراء حوار مفتوح معهم، والاستماع لمقترحاتهم، موجهة بتنفيذها وتوفير كافة مقومات الراحة والأمان داخل المباني السكنية، كما حرصت على تناول وجبة الغذاء مع الطلبة والطالبات.

وأكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والحصول على أفضل الخدمات، موجهة بضرورة رفع كفاءة بعض الخدمات في المدينة؛ تلبية لاحتياجات الطلاب.

كما وجهت رئيس الجامعة، مسؤولي ومشرفات المباني السكنية، بضرورة تعاونهم مع الطلاب وحرصهم على معاملتهم معاملة حسنة، وتقديم الدعم والاستماع لمقترحاتهم، بما يضمن لهم توفير بيئة معيشية آمنة.

\