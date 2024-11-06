مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

وقع حادث مفجع راح ضحيته 3 أشخاص لقوا مصرعهم، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع موتوسيكل، بالطريق الزراعي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

حادث الطريق الزراعي

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بمصرع 3 أشخاص كانوا على موتوسيكل جراء اصطدامهم بسيارة ميكروباص أجرة، بناحية قرية الرواجح بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة القرنة.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.