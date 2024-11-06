عقب ضبطه، ترحيل هارب من حكم بالإعدام إلى مديرية أمن سوهاج

أمرت نيابة مدينة نصر بترحيل هارب من تنفيذ حكم بالإعدام بعدما ألقي القبض عليه، إلي مديرية أمن سوهاج لتنفيذ الحكم واتخاذ اللازم قانونا.

البداية كانت عندما تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد واستعراض قوة"؛ بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمكان اختبائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

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