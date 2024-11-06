سقوط عاطل هارب من الإعدام مختبأ بمدينة نصر

تمكن قطاع الأمن العام عن تحديد مكان اختباء عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد واستعراض قوة"؛ بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمكان اختبائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.

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