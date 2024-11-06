أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون بمبادرة بداية بمكتبة دمنهور (صور)
نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور، عدة أنشطة ثقافية وترفيهية، استهدفت الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة البحيرة، وذلك حرصا على مشاركتهم في المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة.
تنظيم ورشة حكي عن النظافة الشخصية
حيث استقبلت قاعة ذوي الاحتياجات الخاصة بمبنى الأنشطة بالمكتبة، أطفال جمعية الولدان المخلدون لذوي الهمم حيث تم تنظيم ورشة حكي عن النظافة الشخصية التي هدفت إلى توعية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة كيفية غسل اليدين، والأسنان، وللوقاية وتجنبا الإصابة بالأمراض المعدية تم تعليم الأطفال الاستخدام الصحيح لدورة المياة وكذلك استعمال المناديل أثناء العطس .
تقديم مسرح للعرائس وفقرات فنية تفاعلية
كما شهد المسرح الروماني بالمكتبة،حفل ترفيهي للأطفال بمشاركة أطفال ذوي احتياجات خاصة من جمعية إنقاذ طفل وبحضور بعض من رواد المكتبة، حيث تم تقديم مسرح للعرائس، وفقرات فنية تفاعلية وسط حالة من البهجة والسرور انتابت الحضور .
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