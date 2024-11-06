«أولياء الأمور»: الاتحادات الطلابية بالمدارس تخلق أشخاصًا فاعلين ومؤثرين في المجتمع

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على أهمية الاتحادات الطلابية في تشكيل شخصية الطالب بمختلف المراحل التعليمية حتى الجامعة.

الاتحادات الطلابية

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن الاتحادات الطلابية تجعل الطالب يندمج ويشارك زملاؤه وخدمتهم، وبالتالي هذه الاتحادات مدرسة لتعليمهم أن تكون شخص فعال ومؤثر في المجتمع وكل من حولهم، فضلا عن تعليمهم كل ما يخص السياسة والمشاركة وخوض انتخابات المجالس النيابية مثل النواب والشيوخ وغيرها.

ودعت عبير، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي المشاركة في الاتحادات الطلابية حتى يتم بناء شخصيتهم ويصبحوا رجال ونساء فاعلين في مجتمعهم وبلدهم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه أغلب الإدارات التعليمية عن تشكيل المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب المديرية للمراحل مثل الثانوية ٢٠٢٥-٢٠٢٤.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار الدور التوعوي بالإضافة للدور التربوي لاتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تجاه الطلاب وأولياء أمورهم.