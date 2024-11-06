وزير الإسكان يعرض على نظيره السورى التجربة العمرانية المصرية

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، والدكتور بشار الأسعد، ممثل سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.



ورحب وزير الإسكان بالدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، والدكتور بشار الأسعد، ممثل سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة، والوفد المرافق لهما، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم ومشاركة الخبرات مع أشقائنا السوريين، وأن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة لتنفيذ مختلف المشروعات لأشقائنا السوريين.



ومن جانبه، أشاد الدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، بالتجربة العمرانية المصرية بمختلف مجالاتها، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز وتعميق التعاون مع الجمهورية العربية المصرية، وتطلعه للاستفادة من التجربة المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية.