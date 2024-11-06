خبير قانون دولي يكشف مستقبل الشرق الأوسط بعد انتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، تداعيات عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن سياساته السابقة قد أثرت بشكل كبير على قضايا مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعلاقات مع إيران، والتحالفات الإقليمية، والعلاقات مع دول الخليج.

سياسات ترامب في فترته الأولى اتسمت بموقف صارم تجاه إيران



وأكد عبر صفحته على التواصل الاجتماعي أن سياسات ترامب في فترته الأولى اتسمت بموقف صارم تجاه إيران، خلافًا لسلفه بايدن، حيث انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، مما أدى إلى توترات كبيرة في المنطقة؛ لذلك من المتوقع حال عودته إلى الرئاسة، سيستمر في نفس النهج الصارم مع إيران، وقد يدفع ذلك نحو زيادة العزلة الاقتصادية لإيران أو حتى تعزيز التهديدات العسكرية، مما يمكن أن يزيد من حدة التوترات الإقليمية، ويؤثر على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية مع إيران، مثل العراق ولبنان وسوريا.

سيستمر ترامب بدعم إسرائيل بقوة



وواصل حديثه قائلاً: فترة ترامب الأولى اتسمت بتأييد قوي لإسرائيل، حيث اعترف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأمريكية إليها، في تطور دراماتيكي، لم يسبقه في هذه الخطوة رئيس أمريكي، كما دعم خططًا تسعى لتغيير الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالطبع سيستمر ترامب بدعم إسرائيل بقوة، وربما يعزز الجهود للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل دون تقديم تنازلات للفلسطينيين، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الفلسطينية والعربية.

تعزيز العلاقات مع دول الخليج ومحاربة النفوذ الإيراني في المنطقة



وتابع: خلال فترة رئاسته، أقام ترامب علاقات وثيقة مع دول الخليج، وذلك عبر صفقات تسليح ضخمة وتعاون اقتصادي وعسكري. في عودته للرئاسة، قد يستمر في تعزيز هذه العلاقات مع التركيز على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وتعزيز الاقتصاد من خلال صفقات الأسلحة والتعاون في مجالات الطاقة، لكن هذا قد يواجه تحديات بالنظر إلى الديناميكيات الجديدة التي نشأت منذ رحيله، مثل تحسين العلاقات السعودية الإيرانية.

تقليص التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة



وأضاف أن أحد سمات سياسة ترامب السابقة كانت السعي إلى تقليص التدخل الأمريكي المباشر في المنطقة، مع استبدال ذلك بدعم حلفائه ليتولوا مسؤولية مواجهة الأزمات الإقليمية بأنفسهم. وقد يعني هذا استمرار تقليص الوجود العسكري الأمريكي في مناطق النزاع، مثل العراق وسوريا، مع التركيز على شراكات استراتيجية ودعم حلفاء محليين. لكن، في حال ظهور تهديدات أمنية جديدة، قد يميل ترامب إلى استجابة عسكرية قوية وسريعة.