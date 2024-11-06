خارجية النواب تدعو لتحرك دولي بعد قرار الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأونروا

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، بيانًا عقب اجتماعها اليوم، استنكرت فيه قرار الكيان الصهيوني بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبالتالي توقف عملها بشكل رسمي.

قرار الانسحاب من وكالة الأونروا

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ضرورة التحرك من أجل إدانة دولية، لما يفعله الكيان المغتصب لحقوق الإنسان.

إلزام الكيان الصهيوني باتفاقية الأونروا

ودعت اللجنة المنظمات الدولية إجبار الكيان المحتل بإلزامه بالاتفاقية الموقعة بين الاحتلال والأونروا عام 1967.

الانسحاب من وكالة الأونروا يتناقض مع القانون الدولي

وشددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بتلك الاتفاقية، مؤكدة أن الانسحاب منها يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

تحذير من توقف الأونروا

وحذرت اللجنة، من أن ما يحدث الآن من جانب الكيان الصهيوني له عواقب بعيدة المدى، ولن يكون هناك توفير للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في فلسطين، بعد توقف منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن ما يفعله الاحتلال من جرائم واختراقات صارخة للقوانين الدولية، يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وشددت اللجنة على رفضها جملة وتفصيلًا قرار الكيان الصهيوني بشأن وكالة الأونروا، وما يفعله بالمنطقة من عبث.

واختتمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيانها: لا يوجد بديل "للأونروا"، فيما يتعلق بالدور الإنساني والحيوي الذي يقوم به لصالح أبناء الشعب الفلسطيني.