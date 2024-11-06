أسماء جلال تحذف حساباتها الرقمية من السوشيال ميديا..ما القصة؟

على مدار الايام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بحملات هجوم كبيرة على الفنانة الشابة أسماء جلال عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضية مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها..

فتصدر أسماء جلال التريند سلبًا لأكثر من مرة مؤخرًا وشن الجمهور عليها حملات هجوم كبيرة مما جعلها تحذف حساباتها الرقمية بموقعي فيسبوك وانستجرام، وكان الهجوم بداية بظهور صور لها أثناء ارتدائها الحجاب فى عام 2015 وقارن الجمهور بين إطلالتها بالحجاب وبين إطلالتها الجرئية حاليا اثناء ريد كاربت المهرجانات السينمائية أو أثناء اللقاءات والندوات الصحفية.

كذلك تصدرت مؤشرات البحث بفضل كل من أمينة خليل والفنان أمير المصري، حيث ظهرت مع الأولى كواحدة من معجبيها تقف فى صفوف المتابعين أثناء فترة ارتدائها الحجاب، أما الآن فتظهر رفقة أمينة خليل كزميلتها فى معظم الاعمال الفنية كفيلم «وش فى وش» ومسلسلي «خلى بالك من زيزي» و«الهرشة السابعة».

كما أشعل مقطع فيديو جمع بين أسماء جلال وأمير المصري حفيظة الجمهور العربي وجعل الثنائى الفني فى مرمي الهجوم والنقد.