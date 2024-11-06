الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف  تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70%  عند مستوى 31008 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70%  عند مستوى 38438 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45%  عند مستوى 13573 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 8145 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12%  عند مستوى 11441 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91%  عند مستوى 3293 نقطة.

 

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