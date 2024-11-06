البورصة تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.70% عند مستوى 31008 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70% عند مستوى 38438 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13573 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 8145 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% عند مستوى 11441 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% عند مستوى 3293 نقطة.