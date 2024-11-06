نتيجة التحقيقات في مصرع طفل سقط من شرفة منزله بالشرابية

كشفت تحقيقات نيابة الشرابية حول مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات عقب سقوطه من شرفة منزل، بمنطقة الشرابية أنه لا توجد شبهة جنائية وأن الطفل سقط دون تدخل من أحد خلال لهوه.



وقالت والدة الطفل: إن ابنها أثناء لعبه أعلى كرسي بجوار شرفة الشقة اختل توازنه وسقط على الأرض.

وأضافت والدة الطفل أنها كانت متواجدة في المطبخ في ذلك الوقت ولم تنتبه للطفل الذي سقط، وعلى الفور نزلت إلى الأسفل ووجدته غارقًا في دمائه فهرولت به إلى المستشفى، لكنه توفى متأثرا بإصابته.

تلقى قسم شرطة الشرابية إخطارًا من مستشفى القاهرة التخصصي، يفيد باستقبال طفل 4 سنوات، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وإصابات متفرقة بالجسم، عقب سقوطه من شرفة منزله.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن الطفل سقط من شرفة منزله أثناء لهوه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.