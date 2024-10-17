صرف والدة طفل لقى مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزل بالشرابية

أمرت نيابة الشرابية بصرف والدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لقى مصرعه، عقب سقوطه من شرفة منزل، بمنطقة الشرابية من سراي النيابة.



وقالت والدة الطفل إن ابنها أثناء لعبه أعلى كرسي بجوار شرفة الشقة اختل توازنه وسقط على الأرض.



وأضافت والدة الطفل أنها كانت في المطبخ في ذلك الوقت ولم تنتبه للطفل الذي سقط وعلى الفور نزلت إلى الأسفل ووجدته غارقا في دمائه فهرولت به إلى المستشفى، وتوفى متأثرا بإصابته.



تلقى قسم شرطة الشرابية إخطارا من مستشفى القاهرة التخصصي، يفيد باستقبال طفل 4 سنوات، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وإصابات متفرقة بالجسم، عقب سقوطه من شرفة منزله.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وأن الطفل سقط من شرفة منزله أثناء لعبه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.