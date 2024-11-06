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خارج الحدود

عبد العاطى لوزراء الإسكان الأفارقة: مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل دعم أشقائها الأفارقة

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في إفتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة التي عقدت بالمتحف المصري الكبير اليوم على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.  

وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته أهمية استثمار هذه النسخة من المنتدى، لا سيما وأنها تعقد في إفريقيا، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الإفريقية اتصالًا بموضوع التنمية الحضرية والدفع بالمصالح والأولويات الإفريقية بما يتسق مع أهداف أجندة ٢٠٦٣.

ونوه وزير الخارجية بالنهضة العمرانية غير المسبوقة التي حققتها مصر خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على تحقيق التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة وتحقيق المصالح الإفريقية، بما يعكس رؤية مصر المشتركة لقارة إفريقية قوية ومزدهرة تتكامل بها دول القارة لتحقيق التقدم والنمو باعتبارهما الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في القارة.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية إلى الأولوية المتقدمة التي توليها القيادة السياسية في مصر لتلك الاعتبارات على الصعيدين القاري والدولي، لا سيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"، وهي الرئاسة التي تسعى مصر من خلالها إلى الدفع بمشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية لدفع جهود التنمية والنمو الاقتصادي في كافة دول القارة لتحقيق أهداف التنمية الحضارية الإفريقية.

واختتم د. بدر عبد العاطي كلمته بالإشارة إلى الدور الهام الذي تضطلع به شركات المقاولات المصرية في دعم مشروعات البنية التحتية وتدشين مشروعات ضخمة بإمكانيات تكنولوجية متقدمة في العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، ومن بينها مشروع سد "جيوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية بتنزانيا ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر وغيرها، مؤكدًا أن مصر لم ولن تدخر جهدًا من أجل دعم أشقائها الأفارقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والدفع بالمصالح والأولويات الإفريقية في كافة المحافل الدولية.

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