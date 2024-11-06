منطقة الإسكندرية الأزهرية تستعد للبطولات الرياضية على مستوى الجمهورية

شهد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، التدريبات اليومية لمنتخب المنطقة في الألعاب الجماعية والفردية.

كما تابعا سير التقييمات النهائية للقاءات اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية، والتقييم النهائي للكاراتيه (الكاتا) للمرحلة الابتدائية للفتيات، وذلك بحضور السادة موجهي الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى المحكمين من معلمي التربية الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للبطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف موجه عام التربية الرياضية، الدكتورة وفاء الذهبي

وقد أثنى الجميع على الجهود المبذولة من كافة القائمين على هذه الأنشطة، معربين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون في دعم وتحفيز الطلاب، وتوفير بيئة رياضية ملائمة لإعدادهم لهذه البطولة الهامة.