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أخبار مصر

محافظ القاهرة: نسعى لتعزيز التعاون مع جميع المدن الأفريقية فى التطور الحضري

لقاء محافظ القاهرة
لقاء محافظ القاهرة مع أوماجانو كاماتي، فيتو

 التقى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  أوماجانو كاماتي عمدة مدينة ويندهوك بجمهورية نامبيا والوفد المرافق لها فى إطار مشاركته فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمى.

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 وأكد د. إبراهيم صابر خلال اللقاء أن مصر بعمقها الإفريقي وبانتمائها لهذه القارة الطموح تسعى لمد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو يحرص على توطيد العلاقات المصرية مع كافة الدول الإفريقية  وعلى كافة الأصعدة والمستويات ايمانًا منه بالدور الهام الذى تمثله الدول الأفريقية.

وأضاف أن محافظة القاهرة تسعى لتعزيز علاقات التعاون مع جميع المدن الإفريقية، خاصة فى مجال التطور الحضري.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء التطور الحضرى الذي شهدته المحافظة خلال العشر سنوات الأخيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات.

وأكدت عمدة مدينة ويندهوك أن مصر تربطها بناميبيا علاقات تاريخية،  حيث ساندت مصر ناميبيا للحصول على استقلالها،  مشيرة إلى تشابه التحديات الحضرية التى تواجه المدينتين، ورغبتها فى تبادل الخبرات عبر تعزيز الاتفاقيات بين الجانبين.

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