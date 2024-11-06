حجز 3 أشخاص لقيامهم بآداء حركات إستعراضية بسيارات في التجمع الأول
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز 3 أشخاص لاتهامهم بآداء حركات إستعراضية بسيارات في التجمع الأول 24 ساعة لحين ورود التحريات.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام عدد من الأشخاص بآداء حركات إستعراضيـة بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة معرضين حياتهم والآخرين للخطـر.
وبالفحص وإجـــراء التحريات تم تحديد وضبط 3 سيارات "سارية التراخيص" ، وقائديها 3 أشخاص، وبمواجهتــــهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات إستعراضية بالسيارات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.