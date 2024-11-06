الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

حجز 3 أشخاص لقيامهم بآداء حركات إستعراضية بسيارات في التجمع الأول

حجز متهمين، فيتو
حجز متهمين، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز 3 أشخاص لاتهامهم بآداء حركات إستعراضية بسيارات في التجمع الأول 24 ساعة لحين ورود التحريات.


البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام عدد من الأشخاص بآداء حركات إستعراضيـة بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة معرضين حياتهم والآخرين للخطـر.


وبالفحص وإجـــراء التحريات تم تحديد وضبط 3 سيارات "سارية التراخيص"  ، وقائديها 3 أشخاص، وبمواجهتــــهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه  ، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات إستعراضية بالسيارات.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها
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نيابة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة التجمع الأول

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