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زيارة تضامنية إلى ساوثبورت، أول ظهور علني للأميرة كيت منذ انتهاء علاجها بـ"الكيماوي"

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

 زار الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، أمس الخميس، في أول ظهور علني للزوجين منذ أن أنهت أميرة ويلز علاجها الكيميائي، مدينة ساوثبورت في بريطانيا، التي شهدت في يوليو الماضي مقتل 3 فتيات، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب.

 

ويليام وكيت يزوران مدينة ساوثبورت في بريطانيا

وقالت الأميرة كيت ميدلتون  في تدوينة على حسابها عبر منصة "إكس": "نحن نواصل الوقوف مع الجميع في ساوثبورت، لقد كان لقاء المجتمع اليوم بمثابة تذكير قوي بأهمية دعم بعضنا البعض في أعقاب المأساة التي لا يمكن تصورها".

وأضافت الأميرة: "شكرًا من القلب لشعب ساوثبورت على التحدث عن تجاربهم وتكريم الأرواح الشابة التي فقدت، في مواجهة المأساة، كانت قوة هذا المجتمع وقدرته على الصمود تذكيرًا قويًا بالروابط التي توحدنا".

 

مقتل 3 فتيات طعنًا على يد مراهق

وأوضحت ميدلتون: "مع استمرار عملية الشفاء، استمتع بالدعم الرائع حولي. كل ذكرى مشتركة، وكل فعل طيب، وكل لحظة تجلب الأمل في المستقبل وتضمن عدم نسيان من فقدتهم أبدًا".

وأعلن قصر كنسينجتون في بيان أن كيت ووليام زارا مدينة ساوثبورت الواقعة شمال غرب البلاد، حيث قُتلت 3 فتيات طعنًا بسكين على يد مراهق، وأن الأميرين زارا المدينة "لإظهار دعمهما للسكان".

 

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