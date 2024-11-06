تزامنا مع مناقشة الإجراءات الجنائية بالنواب، تعرف على ضوابط تفتيش المنازل ومراقبتها

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ومن المقرر أن تشهد للجلسات العامة المقبلة استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتألف من 540 مادة، الأسبوع بعد المقبل.

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عددا من الضوابط بشأن دخول المنازل وتفتيشها، وما يتعلق كذلك بتفتيش الأشخاص.

حرمة حياة الأشخاص بقانون الإجراءات الجنائية

وأكد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المنازل لها حرمة وكذلك الأشخاص.

حرمة المنازل بقانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ان: للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

حالات دخول المنازل المسكونة

كما تنص المادة 47 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: استثناء من حكم المادة 46 من هذا القانون الرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة.

كما تنص المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونا القبض عليه.

وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة انثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

ضوابط تفتيش المنازل وفق قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على أنه: إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

وتنص المادة 50 على أنه: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

كما تنص المادة 51 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأي طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.

كما جاء في المادة 52 النص على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسًا عليها.

ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.

ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

بينما تنص المادة 53 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

وتنص المادة 54 على: توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

كما تنص المادة 55 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

وتنص المادة 56 على: يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأقضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت.

كما تنص المادة 57 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.

وجاء في المادة 58 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على أنه: يجوز لماموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.