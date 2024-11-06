الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

إيقاف بناء مخالف على قطعة أرض زراعية في الأقصر (صور)

أثناء الإزالة
أثناء الإزالة

شن مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإيقاف أعمال تعدي بالبناء على قطعة أرض زراعية بعزبة مهيوب منطقة نجع الطويل بحي شمال، بحضور المتابعة الميدانية ومشرف التنظيم بالإدارة الهندسية، حيث تم إزالة أعمال البناء على مساحة 85 م عبارة عن سملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

البناء المخالف 


يأتي ذلك في إطار تكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم لأعمال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.

 

وفي سياق آخر كان أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قرارا بشأن التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بمدينة الأقصر بتطبيق عناصر الهوية البصرية في تنفيذ كافة أعمالها وتحديدا الأعمال الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والإدارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر، كما وجه محافظ الأقصر تعليماته للسادة رؤساء الأحياء بمراجعة كافة اللافتات بالمنشآت التجارية والإدارية في مدينة الأقصر من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الأقصر في لوحاتها الإعلانية.

 

 

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