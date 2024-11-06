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الإسكان: تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان

التقى المهندس شريف الشربيني،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة  العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي.


وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطة تنقية مياه الشرب في العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يوميًا، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يوميًا، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع، كما يجري تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يوميًّا.


وناقش المهندس شريف الشربيني، والمهندس خالد عباس، موقف إدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنها منظومة ذكية، تحقق مبادئ الاستدامة، ومنها، ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى ري المسطحات الخضراء طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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