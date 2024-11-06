الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

العاصمة الإدارية تشارك بافتتاح منتدى "ليفكوم" 2024 للمدن الذكية

خالد عباس رئيس مجلس
خالد عباس رئيس مجلس الإدارة

شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في افتتاح منتدى "ليفكوم" 2024، للمدن الذكية

تحدث المهندس خالد عباس، عن الطبيعة الشمولية التي تتبعها الشركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يشارك في تنفيذ المخطط كل من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة

جدير بالذكر، أن الشركة مرشحة لثلاث جوائز تُمنح للمجتمعات الذكية والمستدامة وهي - جائزة المدينة المتكاملة، جائزة المشروع الأفضل، وجائزة التكنولوجيا والحلول

تم تأسيس مؤسسة "ليفكوم أوراردز" سنة 1997، بدعم من الأمم المتحدة، للاحتفاء بأهم المجهودات العالمية في التنمية المستدامة والتي تحقق أهداف الأمم المتحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأمم المتحدة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية تحقيق التنمية المستدامة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية شركة العاصمة الادارية للتنمية شركة العاصمة الادارية

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

في خطاب فوزه بالانتخابات الأمريكية، ترامب يعلن رسميًا عن اسم نائبه

ترامب يعلن فوزه برئاسة أمريكا.. ويؤكد: سأضع حدًا للحروب في العالم

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads