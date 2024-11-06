العاصمة الإدارية تشارك بافتتاح منتدى "ليفكوم" 2024 للمدن الذكية
شارك المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في افتتاح منتدى "ليفكوم" 2024، للمدن الذكية
تحدث المهندس خالد عباس، عن الطبيعة الشمولية التي تتبعها الشركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يشارك في تنفيذ المخطط كل من المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة
جدير بالذكر، أن الشركة مرشحة لثلاث جوائز تُمنح للمجتمعات الذكية والمستدامة وهي - جائزة المدينة المتكاملة، جائزة المشروع الأفضل، وجائزة التكنولوجيا والحلول
تم تأسيس مؤسسة "ليفكوم أوراردز" سنة 1997، بدعم من الأمم المتحدة، للاحتفاء بأهم المجهودات العالمية في التنمية المستدامة والتي تحقق أهداف الأمم المتحدة
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