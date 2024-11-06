إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصحراوي الغربي في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام قرية العزيمة مبارك التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

الصحراوي الغربي في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين ببني مزار وأسيوط.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.